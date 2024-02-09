Air Astana объявила окончательные цены по акциям на IPO

АО "Air Astana" объявила об успешном завершении приема заявок в рамках IPO, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил президент и главный исполнительный директор АО "Эйр Астана" Питер Фостер, к компании был проявлен очень высокий интерес как на внутреннем, так и на международном рынках, и это привело к очень успешному IPO с количеством заявок, превышающим предложение в несколько раз.

"Мы рады поделиться нашим успехом на сегодняшний день, когда мы закрываем книгу заявок в рамках нашего первичного публичного предложения и начинаем условные торги на LSE и AIX. Сильная поддержка со стороны инвесторов отражает наши позиции как прибыльной, быстрорастущей авиакомпании, опирающейся на привлекательную динамику рынка", - сказал Питер Фостер.

Как собщает Air Astana, цена предложения была установлена на уровне 9,5 доллара за глобальную депозитарную расписку и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно 847 миллионов долларов на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX.

"Тройной листинг на LSE, KASE и AIX создал идеальную платформу для привлечения капитала, позволяя как гражданам Казахстана, так и международным инвесторам принять участие в нашей истории успеха. Это начало захватывающего нового этапа для группы "Эйр Астана", и мы приветствуем всех наших новых акционеров, продолжая реализовывать нашу стратегию роста", - отметил Питер Фостер.

В компании также ожидают, что условные торги ГДР начнутся на LSE и AIX в 8:00 9 февраля 2024 года под тикером AIRA. Допуск к LSE и начало безусловных торгов ГДР на LSE намечен на 8:00 14 февраля 2024 года, а безусловные торги акциями и ГДР на AIX и акциями на KASE начнутся примерно 15 февраля 2024 года.

Отмечается, что все сделки с ГДР до начала безусловных сделок не будут иметь силы, если допуск не состоится, такие сделки будут осуществляться исключительно на риск заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,5 до 11 долларов за глобальную депозитарную расписку и от 2,13 до 2,75 доллара за акцию. До этого определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании обсудили в правительстве. Питер Фостер рассказал о том, куда будут инвестировать привлечённые средства.