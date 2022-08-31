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Air Astana насчитала 100 птиц, столкнувшихся с самолётами авиакомпании
С начала года сто птиц столкнулись с самолетами авиакомпании Air Astana, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. Из-за этого происходят задержки рейсов, говорится в сообщении.
"Сегодня на рейсе КС 863 Алматы-Актобе во время захода на посадку произошло попадание птицы в датчик индикации температуры окружающей среды на самолете Аirbus A321. Это уже сотый случай столкновения с пернатыми с начала этого года в группе компаний Air Astana, что обоснованно вызывает опасения авиакомпании. Благодаря находящемуся в Актобе инженеру, направленному сегодня на осмотр другого воздушного судна A320, столкнувшегося также с птицей, задержка обратного рейса КС 864 Актобе-Алматы не превысила одного часа", - сообщили в авиакомпании.
В аэропорту Нур-Султана также прокомментировали частое столкновение птиц с воздушными судами. По их информации, с апреля по октябрь наблюдаются обильные перелеты птиц через аэродром. В пресс-службе аэропорта сообщили, что у них работает отдел орнитологии, который входит в состав Инспекции по безопасности полетов.
"Основными задачами отдела орнитологии является контроль за живой природой и условиями на аэродроме в целях минимизирования рисков столкновения воздушных судов с птицами и животными. Также мы используем наиболее эффективные средств отпугивания птиц и животных на территории аэродрома. Конечно же, взаимодействие с государственными органами по вопросам исключения условий, благоприятных для обитания птиц и животных в районе аэродрома, тоже входит в нашу компетенцию", -
сказал руководитель инспекции безопасности полетов Арман Абжанов.
По информации пресс-службы аэропорта, отпугивание птиц и животных осуществляется специалистами орнитологами совместно с инспекторами Службы авиационной безопасности. Орнитологическое оборудование установлено согласно схеме расположения орнитологического оборудования.
"Радиус действия орнитологического оборудования полностью покрывает летное поле аэродрома. Обильные перелеты птиц через аэродром наблюдаются в апреле – октябре, в связи с наличием озера Майбалык, которое является кормовой базой для водных и околоводных птиц (преимущественно утки, чайки). Вместе с этим, специалисты отдела орнитологии с мая месяца текущего года работают в усиленном режиме (работают два специалиста орнитолога в смену)", - добавил Арман Абжанов.
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