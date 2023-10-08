Air Astana: Мы прилагаем максимальные усилия для возвращения казахстанцев из Израиля
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Авиакомпания Air Astana распространила сообщение, в котором заявила, что продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелёт, передаёт BaigeNews.kz.
По информации авиакомпании, на отменённом рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.
"Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отменённого рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению. Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле", — отмечается в сообщении авиакомпании.
Также авиакомпания открыла круглосуточную "горячую линию" для вопросов, связанных с перелётами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).
"Air Astana прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить возвращение из Израиля всех желающих казахстанцев. Просим пассажиров соблюдать меры безопасности во время нахождения в Израиле и внимательно следить за обновлениями авиакомпании", — говорится в заявлении перевозчика.
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