Air Astana: Мы прилагаем максимальные усилия для возвращения казахстанцев из Израиля

Авиакомпания Air Astana распространила сообщение, в котором заявила, что продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелёт, передаёт BaigeNews.kz.

По информации авиакомпании, на отменённом рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.

"Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отменённого рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению. Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле", — отмечается в сообщении авиакомпании.

Также авиакомпания открыла круглосуточную "горячую линию" для вопросов, связанных с перелётами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).