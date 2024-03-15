Air Astana из-за сильного снегопада задержала 38 и отменила 10 рейсов

Air Astana информирует о том, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

"Продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов. Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов", - говорится в сообщении.

Список рейсов отмененных 14 марта:



KC109/110 Алматы - Бишкек - Алматы

KC969/970 Алматы - Шымкент - Алматы



Список рейсов отмененных 15 марта:



KC851/852 Aлматы - Астана - Алматы

KC969/970 Алматы - Шымкент - Алматы

KC985/986 Алматы - Кызылорда - Алматы



По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов просим обращаться по месту приобретения.



Актуальную информацию о статусе рейса можно посмотреть на сайте или в приложении Air Astana.