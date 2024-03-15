Air Astana из-за сильного снегопада задержала 38 и отменила 10 рейсов
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Air Astana информирует о том, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.
"Продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов. Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов", - говорится в сообщении.
Список рейсов отмененных 14 марта:
KC109/110 Алматы - Бишкек - Алматы
KC969/970 Алматы - Шымкент - Алматы
Список рейсов отмененных 15 марта:
KC851/852 Aлматы - Астана - Алматы
KC969/970 Алматы - Шымкент - Алматы
KC985/986 Алматы - Кызылорда - Алматы
По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов просим обращаться по месту приобретения.
Актуальную информацию о статусе рейса можно посмотреть на сайте или в приложении Air Astana.
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