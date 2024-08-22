Air Astana и Japan Airlines заключили кодшеринговое соглашение

Авиакомпании Air Astana и Japan Airlines сообщили о подписании кодшерингового соглашения, которое позволит обеим авиакомпаниям разместить свои коды на новом рейсе из Алматы в Токио, запланированном на весну 2026 года, передаёт BaigeNews.

Этот документ расширяет возможности авиасообщения между Казахстаном и Японией для деловых и туристических поездок, а также способствует росту пассажирских и грузовых перевозок между двумя странами. К слову, дипломатические отношения между Японией и Казахстаном были установлены в 1992 году.

Более подробная информация о маршрутах и расписаниях будет объявлена после интеграции систем планирования и продажи билетов обеих авиакомпаний.