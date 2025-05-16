14 мая 2025 года авиакомпания Air Astana расширила свою маршрутную сеть и осуществила первый рейс из Астаны в Дананг - популярный курортный город Вьетнама, передаёт BaigeNews.kz. Самолет A321LR вылетел из международного аэропорта Астаны в 22:55 и успешно приземлился в международном аэропорту Дананга в 08:25 по местному времени.

Теперь Air Astana будет выполнять прямые регулярные рейсы в Дананг дважды в неделю - по средам и воскресеньям. Этот новый маршрут откроет казахстанским туристам и бизнесменам прямой доступ к одному из самых красивых и живописных уголков Вьетнама, известному своими пляжами, историческими достопримечательностями и развитой транспортной сетью.

Дананг - это не только великолепные пляжи и горные пейзажи, но и важный культурный центр страны. В часе езды от города находится Хойан, исторический торговый порт Юго-Восточной Азии, который был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В летнем расписании авиакомпании Air Astana также увеличено количество рейсов во Вьетнам. В настоящее время выполняются рейсы в Нячанг: четыре раза в неделю из Алматы и трижды в неделю из Астаны, а также рейсы в Дананг - дважды в неделю из Астаны. С 4 июня 2025 года будет запущен дополнительный маршрут из Алматы в Дананг, с частотой дважды в неделю.