29-30 мая 2025 года в Астане пройдет Международный форум Astana International Forum (AIF), который откроет Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Одной из ключевых сессий первого дня станет обсуждение трансформации мировой торговли на фоне растущей геополитической напряженности. О том, почему торговая политика сегодня выходит за рамки экономики, и какую роль в новых условиях играет Казахстан, в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал заместитель генерального директора АО QazTrade Нурлан Кулбатыров.

Торговля как инструмент давления

По словам Нурлана Кулбатырова, в современном мире торговля перестала быть исключительно фактором экономического роста и превратилась в важнейший рычаг стратегического влияния.

"Санкции, тарифы, экспортный контроль, инвестиционные ограничения — всё это уже не просто инструменты рыночного регулирования, а механизмы давления, напрямую связанные с обеспечением национальной безопасности", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на фоне усиливающейся нестабильности ведущие международные организации фиксируют тревожные тенденции. Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики на 2025 год до 2,8%, что ниже ожидаемого уровня в 2024 году. Снижение обусловлено усилением тарифной политики США. В то же время экономика США, по прогнозу МВФ, вырастет на 1,8%, а Китая – на 4%.

Пессимистичные оценки дают и другие институты.

Всемирная торговая организация ожидает снижение глобального товарооборота на 0,2% в 2025 году, что почти на 3 процентных пункта ниже возможного уровня без введения торговых барьеров.

Международный торговый центр прогнозирует потерю около 523 миллиардов долларов экспортного потенциала мировой торговли из-за введения пошлин США и ответных мер.

Казахстан – активный участник глобальной торговли

В условиях этих вызовов Казахстан не наблюдатель, а полноценный игрок глобального торгового процесса. По данным Кулбатырова, в 2024 году внешнеторговый оборот республики составил $141,4 млрд, охватывая связи с 194 странами мира.

"Почти 95% внешней торговли Казахстана приходится на государства-члены ВТО. В этом контексте ключевыми партнерами для Казахстана остаются Европейский Союз, Китай и Россия, которые составляют около 75% всего товарооборота", – уточнил заместитель главы QazTrade.

При этом Казахстан усиливает внимание к региональной интеграции – наращивает объёмы торговли внутри Центральной Азии и развивает экономические связи с государствами Ближнего Востока. Такой курс, по словам эксперта, соответствует мультивекторной стратегии, позволяющей минимизировать геополитические риски и сохранять гибкость.

Ресурсы будущего – шанс для Казахстана

Отдельным блоком обсуждений станет вопрос глобальной ресурсной дипломатии. Казахстан обладает богатой базой критически важных материалов – лития, никеля, редкоземельных металлов, которые становятся ключевыми элементами "зелёной" экономики.

"К 2040 году спрос на литий может вырасти в 16 раз, на никель в 9,5 раза, на редкоземельные металлы в 5,4 раза. Это открывает для Казахстана перспективы не только как поставщика сырья, но и как важного участника глобальных цепочек добавленной стоимости, включая переработку и технологическое применение металлов", – подчеркнул Кулбатыров.

Страна уже работает над созданием соответствующей инфраструктуры: расширяет геологоразведку, привлекает инвестиции, внедряет цифровые технологии в добывающей отрасли.

Данная сессия на AIF-2025, по мнению Кулбатырова, станет одной из самых актуальных и содержательных, ведь речь пойдет о переформатировании мировой торговой архитектуры. В этих условиях Казахстан стремится не только адаптироваться к новым реалиям, но и усилить свои позиции как стабильный, предсказуемый и открытый партнёр на международной арене.