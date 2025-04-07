29-30 мая 2025 года столица Казахстана примет крупнейшее деловое событие региона - Международный Форум Астана (AIF2025), передаёт BaigeNews.kz. Это уникальная возможность для мировых лидеров, экспертов, инвесторов и представителей бизнеса собраться для обсуждения ключевых вызовов современности. Форум обещает стать важнейшей платформой для обмена опытом и заключения стратегических соглашений.

Что ожидает участников AIF2025?

Программа Форума охватывает три ключевых направления: внешняя политика и международная безопасность, энергетика и изменение климата, а также экономика и финансы.

25 дискуссионных площадок и пленарная сессия позволят обсудить глобальные вопросы и найти решения для текущих вызовов.

Участники форума

Ожидается участие около 600 иностранных гостей, среди которых ведущие политики, главы международных организаций, корпораций, а также инвесторы и ученые. Среди подтвержденных участников:

Поль Кагаме, Президент Руанды

Эди Рама, Премьер-министр Албании

Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, Премьер-министр Катара

Пан Ги Мун, 8-й Генеральный секретарь ООН

Ален Берсе, Генеральный секретарь Совета Европы

Цюй Дунъюй, Генеральный директор FAO

Отметим, в условиях глобальной конкуренции за инвестиции Казахстан активно укрепляет свои позиции, привлекая внимание крупных мировых корпораций и финансовых институтов. AIF2025 станет важной вехой в развитии страны и расширении экономических возможностей, открывая новые горизонты для международного сотрудничества и обмена технологиями.

Ключевые мероприятия в рамках форума

Перед основным мероприятием 28 мая 2025 года состоятся Казахстанско-Французский и Казахстанско-Итальянский бизнес-форумы, которые откроют дополнительные возможности для укрепления экономических связей и реализации совместных инвестиционных проектов.

AIF2025 - это не просто форум, а платформа для развития экономики, инноваций и международного партнерства, которая подчеркивает открытость Казахстана миру и его стремление быть центром международного сотрудничества.