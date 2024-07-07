Аида Балаева высказалась об аресте известных казахстанских певцов

Министр культуры и информации страны Аида Балаева сделала заявление на фоне новостей об административном аресте звёзд отечественного шоу-бизнеса: Кайрата Нуртаса и Абдижаппара Алкожи, передаёт BaigeNews.kz.

"Культура - это не просто искусство и просвещенность, изысканный вкус и эстетическое превосходство. Прежде всего, это цивилизационная основа народа, главный духовный измеритель любого общества. Стало быть каждый носитель, радетель и деятель культуры выступает живым эталоном духовности для общества, ориентиром для народа. К сожалению, в последнее время участились случаи некорректного, а зачастую незаконного поведения известных деятелей культуры. Каждому из нас не чужды человеческие слабости, но их следствием не должно быть преступление закона! И само призвание "деятеля культуры" не терпит хоть малейшего проявления неуважения к общественным принципам нравственности и порядка. Их миссия заключается в формировании культуры, воспитании в людях чувства прекрасного и уважения к своему наследию", — написала Аида Балаева в Facebook.

По её словам, деятели культуры должны понимать свою ответственность перед обществом и особенно перед молодым поколением.

"И, конечно, очень тревожно, когда известные личности, любимцы публики преступают закон. Глава государства всегда подчеркивает важность построения Справедливого Казахстана, где главенствует принцип "Закон и Порядок". Вне зависимости от должности, степени популярности, регалий и положения в обществе, закон един для всех. Государство обязано обеспечивать соблюдение этих принципов, и каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищённым. Я призываю всех помнить о своей ответственности и миссии перед обществом. Вместе мы сможем создать общество, основанное на уважении, правопорядке и культурном наследии, которое будет служить опорой для нашего будущего", — заявила министр культуры и информации.

Напомним, ранее специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны вынес постановление, согласно которому казахстанского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош на борту самолёта. Между тем, днём позже певец Абдижаппар Маликов, выступающий под псевдонимом Алкожа, был задержан за неповиновение полиции и получил 10 суток ареста.