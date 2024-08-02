Аида Балаева высказалась о судьбе петиции против пропаганды ЛГБТ
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Министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась о рассмотрении петиции против пропаганды ЛГБТ, передаёт BaigeNews.kz.
10 июня на рассмотрение МКИ поступила петиция о полном запрете открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ и призывом защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений.
"Вопрос вызвал широкий общественный отклик и активные обсуждения, поскольку сегодня правам человека уделяется большое внимание со стороны государства и казахстанцы активно участвуют в обсуждениях общественно-важных тем и формировании государственной политики. В рамках президентских реформ в Казахстане создаются все необходимые законодательные условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона, одним из которых является институт петиций", - сказала министр.
В соответствии с нормами Конституции и международными обязательствами Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий, терпимости и неконфликтности в обществе.
"В обсуждении столь важной для общества петиции приняло участие большое количество казахстанцев, чьи мнения по поставленным вопросам разделились. В состав Рабочей группы вошло 45 человек, представляющих целые страты нашего общества - это представители заинтересованных государственных органов, депутаты Парламента РК, общественные объединения, эксперты и все заинтересованные стороны. Таким образом, в орбиту обсуждения вопроса вошла большая часть нашего общества", - уточнила она.
Во время проведения двух заседаний Рабочей группы и широких экспертных обсуждений была проделана масштабная работа по анализу поступивших к петиции комментариев, дан сравнительно-правовой анализ национальных и международных нормативных правовых актов, изучен международный опыт регулирования поднимаемых в петиции вопросов, проведены консультации с ведущими национальными научно-исследовательскими организациями и экспертами.
"Учтен весь спектр мнений, предложений и аргументов, научно-исследовательских материалов и обращений по предмету петиции, представленных международными и казахстанскими неправительственными организациями. И тем не менее, данной работы недостаточно для окончательного принятия решения по петиции. Исследования и обсуждения показали, что в настоящий момент мы должны продолжить масштабную работу в этом направлении, досконально изучить вопрос, выработать реальные механизмы его регулирования. Для этого требуется время. Однако позиция Министерства культуры и информации - частично поддержать петицию в части защиты прав и обеспечения безопасности несовершеннолетних. На фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей, требование "защитить, оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений, включая нетрадиционные" является актуальным и необходимым.
Чрезвычайно важно, чтобы наши дети взрослели и развивались в безопасном информационном пространстве.
Наш поколенческий долг - дать им правильные духовно-нравственные ориентиры, культивировать в них традиционные семейные ценности, создать условия для приверженности национальному культурному наследию и сохранению своего генетического кода", - заключила Аида Балаева.
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