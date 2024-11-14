Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда

В Астане начали расследование в отношении учредителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, подозреваемой в хищении свыше 1,5 миллиарда тенге, собранных для пострадавших от паводков. Инцидент прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.



Она отметила, что громкое расследование в отношении активистки волонтёрского движения ещё раз напоминает о необходимости совершенствования механизмов оказания благотворительной помощи.

"В Казахстане активно развиваются волонтёрство и благотворительность, однако это также создает благодатную почву для деятельности всякого рода мошенников и аферистов. Поэтому призываю всех казахстанцев внимательно изучать операторов благотворительной помощи и работать только с проверенными и надёжными партнёрами", - написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.