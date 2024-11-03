Аида Балаева высказалась о фильмах с казахским дубляжом

Министр культуры и информационного развития Аида Балаева в социальных сетях поделилась мнением о фильмах с казахским дубляжом, передаёт BaigeNews.kz

По мнению министра, сегодня мы наблюдаем важную тенденцию в международной киноиндустрии — крупные студии, такие как Sony, Disney и Pixar, выпускают фильмы с казахским дубляжом.

"Недавняя премьера фильма "Веном: Соңғы би" на казахском языке стала ярким примером этой тенденции. Поддержка голливудскими студиями дубляжа на казахский не только развивает культурный диалог, но и придает новый импульс популяризации нашего языка.

Ситуация, когда мировые компании берут на себя расходы по созданию казахоязычного дубляжа, является признанием казахского языка как важного элемента мирового культурного разнообразия. Сегодня важно не просто выпускать фильмы с казахским дубляжом, но и поддерживать их как инициативу, важную для развития казахского языка. Ведь дубляж — это не просто перевод, а полноценная адаптация, которая делает мировые образы и сюжеты ближе казахоязычной аудитории", — написала Аида Балаева в Facebook.

Глава минкультуры поблагодарила известные компании за эту работу.