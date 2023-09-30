Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая в Алматы

В Алматы состоялась встреча министра культуры и информации Республики Казахстан, секретаря Национального курултая Аиды Балаевой с членами Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов, касающихся Послания главы государства, поручений и месседжей, данных им на II заседании Курултая и текущих актуальных вопросов общества.

В частности, участники встречи подробно обсудили работу по формированию новой идентичности нации, принятию концепции культуры в соответствии с инициативой Главы государства "Развитие сферы образования, науки и культуры".

Также Аида Балаева призвала членов Курултая проводить более тесную совместную работу, чтобы противостоять в обществе вещам, чуждым мировоззрению нашего народа, усилить информационно-идеологическую работу среди молодежи с учетом сложной геополитической ситуации в мире и кризиса мировой экономики.

В свою очередь, члены Курултая попросили рассмотреть вопросы создания специальных рабочих групп при организации, в которых обсуждались бы актуальные темы в обществе и вырабатывались рекомендации для решения острых вопросов, а также выпуска специального СМИ, в котором бы освещалась работа Курултая.