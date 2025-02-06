Министр культуры и информации рассказала о развитии киноиндустрии в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В 2024 году в Казахстане изменились принципы отбора фильмов для госфинансирования. Теперь процесс проходит в конкурсном формате с определением приоритетных тем. За последние пять лет при поддержке государства выпущено 55 художественных фильмов, из них 16 - в 2024 году. В 2025 году планируется выход еще 14 национальных картин", - сказала Аида Балаева.

В анимационной сфере в прошлом году в рамках творческого объединения "Қазақ анимация" завершено 13 проектов, в 2025 году запланировано производство ещё 10. Министерство намерено наращивать объёмы и повышать качество анимационной продукции.

Также в 2024 году в рамках госзаказа создан 41 сериал, освещающий темы лудомании, финансовых пирамид, интернет-мошенничества, наркомании и других социальных проблем. В дальнейшем работа в этом направлении продолжится.