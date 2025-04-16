Министр культуры и информации Аида Балаева, выступая на Центрально-азиатском медифоруме в Астане, сообщила о том, что страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала, передает BaigeNews.kz.

"В настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе", - сказала министр.

По ее словам, сотрудничество между странами в сфере медиа планомерно выходит на новый уровень. Между Министерством культуры и информации Казахстана, Агентством информации и массовой коммуникации Узбекистана был подписан план взаимодействия до 2025 года.

Он включает обмен медиаконтентом, проведение тренингов и семинаров для журналистов, повышение квалификации пресс-секретарей, поддержку молодых специалистов и совместную борьбу с дезинформацией.

Также стороны решили организовать пресс-туры для журналистов из обеих стран, чтобы делиться опытом и развивать профессиональные связи.

"Призываем все страны Центральной Азии стать частью этого процесса", - сказала министр.

Ранее сообщалось, что на площадке форума собрались руководители медиасферы и ведущие эксперты из стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и других стран.

В течение двух дней участники медиафорума обсудят на панельных сессиях актуальные вопросы развития отрасли.