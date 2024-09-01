Аида Балаева рассказала о своих впечатлениях от проекта "Комфортная школа" в Астане

В Астане в рамках национального проекта "Комфортная школа" построено и открыто девять школ, а до конца года планируется довести это количество до 14. В на открытии одного из таких учебных заведений в столице 1 сентября побывала министр культуры и информации Аида Балаева. О своих впечатлениях от проекта она рассказала в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минкультуры отметила, что особенностью проекта "Комфортная школа" является его единый стандарт строительства, который учитывает все необходимые требования для создания функциональной и безопасной образовательной среды. В новых школах предусмотрены отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов, повышенные меры безопасности, современное техническое оснащение и создание безбарьерного пространства для детей с особыми образовательными потребностями.

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"Сегодня я имела честь присутствовать на открытии школы №104 в Астане. Все члены Правительства также присутствовали на открытии школ в рамках проекта "Комфортные школы". Вместе с родителями и учителями я разделила радость первой встречи первоклассников со школой. В этом учебном году в эту школу пошли 1600 детей, из них 200 — это первоклассники. Дорогие школьники, желаю вам больших успехов в учебе, не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные задачи и высокие цели и уверенно двигайтесь к их достижению! Пусть этот учебный год будет для вас временем новых знаний, открытий и незабываемых впечатлений! Также поздравляю учителей и родителей, желаю крепкого здоровья, благополучия и терпения!", — написала Аида Балаева в соцсетях.

Она подчеркнула, что проект "Комфортная школа", инициированный главой государства, был запущен в прошлом году и продолжает активно реализовываться. В рамках этого проекта до 2025 года по всей стране запланировано открыть порядка 400 школ.

В целом, до конца 2025 года в столице откроются 24 новые школы.

"Это позволит значительно улучшить условия для получения качественного образования детям Астаны", — считает министр.

Ранее на линейке, посвящённой Дню знаний, в одной из школ, построенных по проекту, побывал первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. В этот же день в открытии первых комфортных школ приняли участие вице-премьер Тамара Дуйсенова, министры здравоохранения, науки и высшего образования, промышленности и строительства и других.

Министр просвещения Гани Бейсембаев также посидел за партой и вспомнил свои школьные годы, а также обратился к казахстанцам перед началом нового учебного года. Открывая двери новой школы №103 в Астане, глава ведомства рассказал, что изменится в новом учебном году.

Напомним, 2024-2025 учебный год в Казахстане сегодня начался для 3,9 млн школьников, из которых 352 тысячи – первоклассники. Уже с этого месяца в дошкольных организациях начнут работать 3,5 тыс. консультационных пунктов для родителей. Стипендия более 300 тысяч студентов колледжей повысится на 50%. 1,7 млн школьников будут охвачены бесплатным питанием. 87 тысяч казахстанских детей начнут обучение в новых школах. При этом в учебной программе казахстанских школьниковожидаются новые антибуллинговые меры — "Уроки безопасности".