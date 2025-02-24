Аида Балаева провела приём граждан
Среди обратившихся были представители творческой интеллигенции и общественных организаций.
Сегодня, 20:24
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Сегодня, 20:24Сегодня, 20:24
123Фото: МКИ РК
Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела приём граждан в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе встречи обсуждались вопросы, затрагивающие различные сферы культуры и общественной жизни. Приём проходил как в онлайн, так и в офлайн-формате.
Среди обратившихся были представители творческой интеллигенции, общественных организаций и активные граждане. Основные темы обращений касались установки памятников, празднования Дня Победы, а также поддержки книгоиздания и реализации культурных проектов.
Министр выслушала каждого обратившегося, дала разъяснения и поручения руководителям комитетов и структурных подразделений для дальнейшего рассмотрения и решения вопросов.
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