  • 24 Февраля, 21:04
  • BAIGENEWS

Аида Балаева провела приём граждан

Среди обратившихся были представители творческой интеллигенции и общественных организаций.

Сегодня, 20:24
АВТОР
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МКИ РК Сегодня, 20:24
Сегодня, 20:24
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Фото: МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела приём граждан в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи обсуждались вопросы, затрагивающие различные сферы культуры и общественной жизни. Приём проходил как в онлайн, так и в офлайн-формате.

Среди обратившихся были представители творческой интеллигенции, общественных организаций и активные граждане. Основные темы обращений касались установки памятников, празднования Дня Победы, а также поддержки книгоиздания и реализации культурных проектов.

Министр выслушала каждого обратившегося, дала разъяснения и поручения руководителям комитетов и структурных подразделений для дальнейшего рассмотрения и решения вопросов.

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