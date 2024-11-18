Сегодня, 21:35

Сегодня, 21:35

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела приём граждан, рассмотрела вопросы, касающиеся культуры и искусства, сферы кино и креативных индустрий, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства дала подробные и чёткие ответы на поступившие обращения.

Вопросы, требующие дополнительного времени на рассмотрение, министр взяла на личный контроль.

Руководителям комитетов и структурных подразделений МКИ даны соответствующие поручения.

Приём граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.