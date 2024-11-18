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Аида Балаева провела приём граждан

Сегодня, 21:35
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МКИ РК Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
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Фото: МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела приём граждан, рассмотрела вопросы, касающиеся культуры и искусства, сферы кино и креативных индустрий, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства дала подробные и чёткие ответы на поступившие обращения.

Вопросы, требующие дополнительного времени на рассмотрение, министр взяла на личный контроль.

Руководителям комитетов и структурных подразделений МКИ даны соответствующие поручения.

Приём граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.

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