Аида Балаева проинспектировала объекты культурного наследия в Туркестанской области

Министр культуры и информации Аида Балаева посетила Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан", мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи, подземную мечеть Хильвет и средневековое городище Яссы-Культобе в туркестанской области. Об итогах поездки она рассказала на своей странице в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минкультуры подчеркнула, что для общественности крайне важно знать, в каком состоянии находятся объекты исторического и культурного наследия страны.

"В 2023 году, по поручению Главы государства, статус "Национальный" был присвоен уникальному объекту "Азрет Султан", который играет огромную роль в сохранении культурного наследия Казахстана. Это важное событие подчеркивает значение историко-культурного заповедника не только как ведущего объекта туристического направления, но и как ключевого центра научных исследований и культурного просвещения. Государственный историко-культурный заповедник-музей "Азрет Султан" представляет собой уникальный комплекс археологических и архитектурных памятников, среди которых 45 объектов, в том числе международного, республиканского и местного значения. Это место привлекает более 350 тысяч посетителей в год и является важнейшей достопримечательностью Казахстана", — написала Аида Балаева.

Она также отметила, что Министерство культуры и информации РК также проводило мониторинговые работы по состоянию памятников и артефактов заповедника. Особое внимание при этом уделили реставрационным мероприятиям. Правительством выделены значительные финансовые средства для реставрации и поддержания этого комплекса.

"Особо хочу подчеркнуть меры по сохранению Мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи, который является важнейшим объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Результаты научных исследований, проведенных в 2023 году, выявили необходимость срочных действий по укреплению конструкции мавзолея. Было установлено, что чрезмерный полив зеленых насаждений вокруг мавзолея негативно влияет на его состояние. В ответ на это было принято решение убрать часть зеленых насаждений, эффект уже зафиксирован датчиками автоматизированной системы мониторинга (АСМ). В общей сложности вывезено более 100 тонн мусора и земли, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния мавзолея. В текущем году выделены дополнительные средства для решения этих проблем, включая установку новых датчиков для более точного контроля состояния конструкции", — рассказала министр.

Глава Минкультуры также обратила особое внимание на подземную мечеть Хильвет, которая расположена всего в 150 метрах от мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи.

"Хильвет представляет собой полуподземное суфийское сооружение, где на протяжении пяти веков последователи ясауиской школы проводили ритуальные обряды и молитвы. Это культовое место было частично утрачено в начале 1940-х годов, когда его кирпичи использовали для строительства маслозавода, однако наиболее древняя часть постройки, связанная с самим Ясауи, сохранилась. В 2021 году Турецкая Республика через организацию "TIKA" предложила оказать содействие в актуализации музеефикации Хильвета. Однако, чтобы сохранить исторический облик, было принято решение создать группу, которая будет сопровождать работу турецких мастеров, обеспечивая сохранение аутентичности и уважение к историческому наследию", — написала Аида Балаева.

Дополнительно она подчеркнула важность создания и работы мониторинг-центра, который был организован в одном из воссозданных зданий рядом с мавзолеем Ходжа Ахмеда Ясауи. Этот центр, по словам главы Минкультуры, служит важной базой для проведения регулярного и оперативного мониторинга технического состояния мавзолея. В рамках центра была развернута автоматизированная система мониторинга, которая включает более 100 датчиков, фиксирующих температурно-влажностный режим, наклоны стен и другие ключевые параметры 24/7. С декабря 2023 года АСМ непрерывно отслеживает различные процессы, влияющие на сохранность памятника, включая микроклиматические условия. В частности, система отслеживает изменения, связанные с недавним удалением зеленых насаждений, и позволяет принимать оперативные меры для предотвращения дальнейшего разрушения.

Кроме того, мониторинг-центр является важным пунктом для приема экспертов, как отечественных, так и иностранных, которые изучают состояние мавзолея и разрабатывают меры по его сохранению. На базе центра также осуществляется сбор и анализ всех научно-исследовательских и технических данных, что позволяет более эффективно управлять состоянием этого важного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Не менее важным объектом является средневековое городище Яссы-Культобе, которое также находится под охраной заповедника-музея "Азрет Султан". Яссы-Культобе является древним центром цивилизации на территории современного Туркестана и имеет значительное археологическое значение. В ходе визита я ознакомилась с проводимыми там археологическими раскопками и реставрационными работами, которые направлены на сохранение и восстановление этого уникального памятника. Министерство продолжит поддерживать и финансировать работы на этом объекте, чтобы сохранить его для будущих поколений", — отметила Аида Балаева.

Она также подчеркнула, что Министерство культуры и информации РК продолжит активно работать над сохранением культурного наследия страны, обеспечивая при этом необходимую поддержку и внимание каждому важному объекту.