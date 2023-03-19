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BaigeNews.kz/Arman Mukhatov Сегодня, 14:35
119
Сегодня, 14:35
119
Фото: BaigeNews.kz/Arman Mukhatov

Аида Балаева проголосовала на выборах

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева проголосовала на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передаёт BaigeNews.kz.

Аида Балаева высоко оценила организацию выборов, отметив, что впервые за долгие годы выборы в Мажилис проходят по смешанной системе. 

"Безусловно это способствует перезагрузке и совершенствованию политической системы", - сказала Первый заместитель руководителя Администрации Президента.

По её словам, наблюдается активность гражданского общества, в том числе гражданских активистов, которые не просто наблюдают, но и участвуют в выборном процессе.

"Это будет способствовать формированию профессионального Парламента, где будут действительно большие профессионалы, и это будет способствовать разработке качественных законов, которые будут влиять на жизнь наших граждан", - отметила Аида Балаева. 

 

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#выборы #Аида Балаева
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:35
119
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