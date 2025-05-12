Министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением в рамках Республиканской недели репродуктивного здоровья, которая пройдет по всей стране с 12 по 16 мая. Она подчеркнула, что вопросы репродуктивного здоровья сегодня должны стать приоритетом для всего общества, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам укрепления института семьи и здоровья нации. Ярким примером государственной поддержки в этой сфере стала программа "Аңсаған сәби", направленная на помощь семьям, столкнувшимся с проблемами бесплодия.

Неделя репродуктивного здоровья проводится по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Главная цель акции — формирование культуры ответственного отношения к репродуктивному здоровью среди молодежи и подростков, а также распространение достоверной информации о рисках раннего начала половой жизни, инфекциях, передающихся половым путем, и росте числа новых случаев ВИЧ.

"Сегодня как никогда важно поднимать эти темы открыто, научно обоснованно и на профессиональном уровне. Здоровье начинается с информированности. Давайте вместе сделаем репродуктивное здоровье приоритетом!" — заявила Аида Балаева.

В течение недели по всей стране пройдут дни открытых дверей в молодежных центрах здоровья и организациях первичной медико-санитарной помощи, тематические лекции, тренинги, вебинары и интерактивные занятия.

Сегодня в Казахстане действует 103 молодежных центра здоровья, где подростки и молодежь от 10 до 29 лет могут получить медицинскую, психологическую и правовую помощь.

Аида Балаева обратилась к профессиональным сообществам, представителям СМИ и лидерам общественного мнения с призывом поддержать кампанию, активно освещать мероприятия и распространять важную информацию ради здоровья будущих поколений.