Аида Балаева приняла участие в X Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур

Казахстанская делегация во главе с министром культуры и информации РК Аидой Балаевой принимает участие в юбилейном десятом Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало представителей 80 стран и стало площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества, сохранения культурного наследия и укрепления гуманитарных связей между странами, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении Аида Балаева подчеркнула, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам сохранения традиционных и семейных ценностей.

"Традиционные и семейные ценности – это главный базис для развития здорового и сильного общества, а крепким и надёжным его делает развитая и постоянно находящаяся в развитии сфера культуры. Именно культура выполняет важнейшие воспитательные функции для молодого поколения, приобщает его к миру искусства, прививает чувство прекрасного, делает открытым к эмпатии и гуманизму. Она заставляет человека думать и осознавать свою ответственность перед обществом и государством", - сказала министр.

Аида Балаева также предложила разработать большой трёхгодичный план культурного сотрудничества, охватывающий такие направления, как театральная и концертная деятельность, музейное дело и креативные индустрии. Одним из приоритетов этого плана станет продвижение традиционных и семейных ценностей. В качестве первого шага в этом направлении предлагается организовать международный конкурс на лучший сценарий художественного фильма, посвящённого традиционным и семейным ценностям, а также провести Международный фестиваль художников на тему экологической и общественной культуры.

На панельных сессиях форума выступили также казахстанские деятели культуры - заместитель директора театра Astana Ballet Валерий Кузембаев и директор Национального музея РК Айбек Сыдыков. Они поделились своим видением развития сотрудничества и представили казахстанский опыт в международных культурных проектах.

Также в рамках X Петербургского форума объединённых культур состоялась встреча министра культуры и информации РК Аиды Балаевой с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, на которой обсудили ключевые вопросы культурного сотрудничества.