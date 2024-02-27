Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила представителей неправительственных организаций с профессиональным праздником, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в социальной сети Facebook министр культуры и информации Аида Балаева отметила, что сегодня во всем мире отмечается Всемирный день неправительственных организаций.

"В Казахстане неправительственный сектор является надежным партнером государства в решении социальных вопросов и активизации гражданских инициатив. Роль НПО особо подчеркивается главой нашего государства. Как вы знаете, им поставлены задачи по усилению роли гражданского общества в решении актуальных проблем и повышению качества жизни населения", - написала министр.

Она подчеркнула, что в настоящее время в нашей стране сформированы и действуют механизмы поддержки государством НПО: государственный социальный заказ, грантовое финансирование и премии.

"Сегодня на рынке страны более 23-х тысяч НПО, из которых 18 тысяч являются активно действующими. Внесены изменения в законодательство об общественных объединениях и общественных советах. Основным ресурсом современного развития государства становятся человеческий капитал, его потенциал и развитие, то есть - социальный капитал. Инвестируя в наших граждан, мы тем самым формируем сильное и развитое общество, где каждый вносит свой посильный вклад в реализацию социальных задач своего региона", - заявила глава МКИ.

Министр отметила, что дня нее большая честь поздравить гражданских активистов, играющих огромную роль в решении социальных проблем в обществе, с Международным Днем неправительственных организаций.