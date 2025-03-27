Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Всемирным днем театра, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, театр объединяет поколения, заставляет задуматься, учит чувствовать и понимать друг друга. Это не просто развлечение, а мощный инструмент культурного развития общества.

Сегодня в Казахстане работает 70 театров, из которых 57 являются государственными. Среди них 11 республиканских и 46 региональных театров. Только за последние четыре года в стране открылось пять новых государственных театров, что свидетельствует о развитии театрального искусства и его востребованности.

"Казахстанские театры не только радуют зрителей новыми постановками, но и представляют страну на мировой сцене. В 2024 году было организовано 396 гастрольных поездок, из них 350 внутри страны и 46 за рубежом. В отечественных театрах работают около 9 тысяч специалистов, из них 4 200 человек составляют творческий коллектив. За год государственные театры Казахстана представили более 200 новых постановок, 107 из которых основаны на произведениях отечественных авторов", - отметила министр.

Театр - это искусство, рожденное талантом и преданностью делу.