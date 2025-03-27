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Аида Балаева поздравила казахстанцев с Всемирным днем театра

Каждый год 27 марта весь мир отмечает Всемирный день театра - день, который напоминает о великой силе сценического искусства.

Сегодня, 11:28
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baigenews.kz Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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Фото: baigenews.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Всемирным днем театра, передаёт BaigeNews.kz.

По ее словам, театр объединяет поколения, заставляет задуматься, учит чувствовать и понимать друг друга. Это не просто развлечение, а мощный инструмент культурного развития общества.

Сегодня в Казахстане работает 70 театров, из которых 57 являются государственными. Среди них 11 республиканских и 46 региональных театров. Только за последние четыре года в стране открылось пять новых государственных театров, что свидетельствует о развитии театрального искусства и его востребованности.

"Казахстанские театры не только радуют зрителей новыми постановками, но и представляют страну на мировой сцене. В 2024 году было организовано 396 гастрольных поездок, из них 350 внутри страны и 46 за рубежом. В отечественных театрах работают около 9 тысяч специалистов, из них 4 200 человек составляют творческий коллектив. За год государственные театры Казахстана представили более 200 новых постановок, 107 из которых основаны на произведениях отечественных авторов", - отметила министр.

Театр - это искусство, рожденное талантом и преданностью делу.

"Поздравляю всех, кто творит на сцене и за ее кулисами: актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, художников по свету и звуку, костюмеров, гримеров, администраторов и технических специалистов. А главное - зрителей, чья любовь делает театр живым. Пока на сцене создаются новые истории, а в зале звучат аплодисменты, театр будет вдохновлять, удивлять и наполнять сердца искусством!" - подчеркнула Аида Балаева.

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