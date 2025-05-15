15 мая в Казахстане отмечается Международный день семьи - праздник, который ежегодно напоминает о главной ценности в жизни каждого человека, передаёт BaigeNews.kz. С тёплыми словами поздравления к казахстанцам обратилась министр информации и общественного развития Аида Балаева.

"Семья - это место, где нас любят, понимают, принимают. Именно здесь формируется наш характер, закладываются ценности и мечты. Спасибо каждому, кто с любовью растит детей, кто хранит традиции и передаёт их дальше. Вы - опора нашей страны", - подчеркнула министр.

По словам Аиды Балаевой, в Казахстане сегодня проживает 6,2 миллиона семей. Государственная поддержка института семьи остаётся приоритетом в политике страны: особое внимание уделяется молодым семьям, защите материнства и детства, развитию сети Центров поддержки семьи, число которых достигло 112 по всей республике.

"Это не просто слова. Поддержка выражается в реальных мерах: социальные пособия, выплаты по уходу за ребёнком, помощь в кризисных ситуациях, консультации психологов и юристов", - отметила глава ведомства.

Также в этот символичный день стартует приём заявок на Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" - ежегодную инициативу, цель которой показать важность семейных ценностей и вдохновляющих примеров.

Министр призвала казахстанцев делиться своими историями, фотографиями и семейными традициями в рамках онлайн-челленджа, посвящённого празднику. Принять участие можно с хештегами #отбасыкүні2025 и #деньсемьи2025.