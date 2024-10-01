Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем работников радио, передаёт BaigeNews.

Глава Минкультуры отметила, что сегодня, 1 октября, уже в четвертый раз в нашей стране отмечается День работников радио.

Она напомнила, что четыре года назад, в год 100-летия Казахского радио, Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 1 октября Днем работников радио.

"И символизм сегодняшний даты заключается в том, что именно в этот день 103 года назад в нашей стране впервые состоялся радио эфир", - написала она.

Аида Балаева подчеркнула, что за все эти годы радио всегда являлось достоверным и оперативным источником информации, особенно для тех, кто находится в пути. Вклад радио в популяризацию нашей культуры и искусства, а также в развитии нашего общества по-настоящему неоценим.

Сегодня, по ее словам, несмотря, на развитие новых цифровых технологий и интернета, радио все также занимает свое особое место в информационной сфере нашей страны.

"Министерством продолжается работа над расширением охвата вещания государственных радиостанций. Особое внимание здесь уделяется приграничным районам. "Qazaq radiosy" охватывает более 91% населения страны", - добавила она.

К слову, в текущем году планируется ввод в эксплуатацию 120 радиопередатчиков в приграничных районах Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской областях и в областях Абай и Жетісу.