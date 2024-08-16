Аида Балаева ответила на возмущения музыкантов в адрес авиаперевозчиков
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Возмущения в соцсетях относительно отказа авиаперевозчиков принимать на рейс в качестве багажа музыкальные инструменты прокомментировала министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.
"В соцсетях ряд музыкантов возмущаются по поводу того, что на авиарейс в качестве багажа не принимают музыкальные инструменты. Я с пониманием отношусь к вашему негодованию в связи с данной ситуацией, но при этом хочу напомнить, что это не прихоть авиаперевозчика, а стандартные правила, согласно которым установлены габариты перевозимого багажа. Как вы знаете, не у всех типов воздушных судов багажный отсек позволяет поместить негабаритный инструмент. Поэтому пассажир должен заблаговременно информировать авиакомпанию о перевозимом багаже, уточнять правила транспортировки клади, не возлагая в последующем ответственность на перевозчика", – написала министр в Facebook.
Она отметила, что граждане не всегда знакомятся с условиями и правилами, предъявляемыми авиакомпаниями, из-за чего возникают неприятные ситуации.
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