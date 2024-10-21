Аида Балаева ответила на вопросы и обращения граждан
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
127Фото: МКИ РК
Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела приём граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Всего на приём к министру обратилось шесть человек. В установленном порядке рассмотрены вопросы и предложения, касающиеся работы общественных советов, взаимодействия неправительственного сектора и государства, культуры и искусства, творческого развития и сотрудничества.
Аида Балаева подробно ответила на все обращения, а также заверила, что все предложения будут детально изучены и приняты во внимание. Руководителям комитетов и структурных подразделений даны поручения.
Напомним, приём граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.
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