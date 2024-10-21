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Аида Балаева ответила на вопросы и обращения граждан

Сегодня, 15:59
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МКИ РК Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева провела приём граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Всего на приём к министру обратилось шесть человек. В установленном порядке рассмотрены вопросы и предложения, касающиеся работы общественных советов, взаимодействия неправительственного сектора и государства, культуры и искусства, творческого развития и сотрудничества.

Аида Балаева подробно ответила на все обращения, а также заверила, что все предложения будут детально изучены и приняты во внимание. Руководителям комитетов и структурных подразделений даны поручения.

Напомним, приём граждан по личным вопросам министром проводится на регулярной основе по предварительной записи.

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