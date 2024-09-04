Аида Балаева отреагировала на инцидент с народной артисткой Казахстана в аэропорту Астаны

Инцидент, произошедший в аэропорту Астаны с народной артисткой Бибигуль Тулегеновой, прокомментировала министр культуры и информации Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

Она отметила, что, как и многие казахстанцы, была глубоко озадачена и неприятно удивлена "крайне неловкой ситуацией", произошедшей с народной любимицей, выдающейся оперной певицей, народной артисткой Казахстана и СССР Бибигуль Ахметовной Тулегеновой перед посадкой на рейс авиакомпании Air Astana в столичном аэропорту.

Авиакомпания дала свои пояснения на этот счёт, напомнив о международных правилах авиационной безопасности.

"Безусловно, правила, призванные обеспечить безопасность полёта и пассажиров, должны соблюдаться неукоснительно. Не вступая в полемику с авиаперевозчиком, всё же хотела бы высказать своё мнение в связи с возникшей ситуацией. Я уверена, что авиакомпания и её сотрудники, помимо внутренних инструкций, должны соблюдать элементарную этику и уважительно относится к своим клиентам. А к пассажирам почтенного возраста и людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Отечеством, – тем паче. Ведь уважение к старшему поколению - вопрос воспитания и внутренней культуры. А нашей прекрасной оперной диве Бибигуль Ахметовне хочу пожелать крепкого здоровья и неувядающей народной любви!" - написала Аида Балаева на своей странице в Facebook.

Напомним, 95-летняя Бибигуль Тулегенова столкнулась с грубостью и неуважением в аэропорту Астаны.