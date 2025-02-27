Министр культуры и информации Республики Казахстан, Аида Балаева, поздравила представителей неправительственных организаций с их профессиональным праздником – Всемирным днем НПО, передаёт BaigeNews.kz.

"Ваш добросовестный труд во имя общественных интересов является одной из главных ценностей общества. НПО поднимают актуальные социальные вопросы и вносят значительный вклад в их решение", – отметила министр в своем поздравлении.

Она также подчеркнула важность сотрудничества государства и неправительственных организаций для успешного решения задач, стоящих перед страной, добавив, что более 22 тысяч НПО активно работают в Казахстане. Балаева выразила благодарность за работу, связанную с защитой прав граждан и экологическими инициативами, такими как акция "Таза Қазақстан".

Министр также напомнила о предстоящем XII Гражданском форуме Казахстана в октябре, который станет важным событием в сфере взаимодействия государства и гражданского общества.

В завершение она отметила рост государственного финансирования НПО и подчеркнула важность цифровизации для обеспечения прозрачности и эффективности расходования средств.