Распоряжением Касым-Жомарта Токаева в связи с изменением структуры управления в администрации президента Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан Балаева Аида Галымовна освобождена от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.