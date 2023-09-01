Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента РК
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
233Фото: akorda.kz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева в связи с изменением структуры управления в администрации президента Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя администрации президента РК, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства в связи с изменением структуры управления в Администрации Президента Республики Казахстан Балаева Аида Галымовна освобождена от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
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