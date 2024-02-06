Аида Балаева осталась министром культуры и информации РК

Указом главы государства Аида Балаева назначена министром культуры и информации РК, передаёт BaigeNews.kz.

Балаева родилась в селе Джамбул Алматинской области КазССР. Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "учитель русского языка и литературы"; Казахский национальный аграрный университет с квалификацией "юрист".

В разные годы занимала должности: ведущего специалиста отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского областного управления информации и общественного согласия Министерства информации и общественного согласия Республики Казахстан, исполняла обязанности начальника управления информации по городу Алматы. Была первым замом, а затем директором департамента внутренней политики Алматы; директор департамента, начальником Управления внутренней политики Астаны, заместителем акима Астаны, заведующей Отделом внутренней политики Администрации Президента РК, помощником Президента РК — заведующей Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК, министром информации и общественного развития РК, заместителем руководителя Администрации Президента РК.

Также она занимала должности Секретаря Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК, Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, секретаря Национального курултая при Президенте РК.