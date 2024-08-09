Аида Балаева обсудила реализацию совместных проектов с председателем Союза писателей Казахстана

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым, передаёт BaigeNews.kz.

Аида Балаева подчеркнула роль писателей в укреплении национального единства и популяризации общественных ценностей, отмеченных на Национальном курултае.

Министр сообщила, что ведомство намерено активно поддерживать писателей и развивать сотрудничество с общественной организацией, включая проведение совместных культурных и творческих мероприятий.

В этом году министерство в рамках стратегического партнёрства совместно с Союзом писателей реализует проекты "Школа литературного мастерства писателей" и "Литературно-познавательная панорама нового Казахстана".

На встрече также подробно обсудили план совместных мероприятий, посвящённых 90-летию Союза писателей и юбилею таких выдающихся писателей, как Бердыбек Сокпакбаев, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова, Оспанхан Аубакиров, Ильяс Жансугуров, Герольд Бельгер, Абдижамил Нурпеисов.

Также по случаю 90-летия Союза писателей в Абайской, Туркестанской, Атырауской областях, а также в Астане и Алматы будет организован специальный пленум на различные темы, а в октябре состоится юбилейная церемония.

Мереке Кулкенов рассказал о новых творческих проектах Союза писателей и актуальных проблемах литературы, а также выразил благодарность за поддержку государства писательскому сообществу.

Союзу писателей Казахстана в этом году исполняется 90 лет. Сегодня в общественная организация объединяет более 1 000 авторов.