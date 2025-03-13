По её словам, более 100 членов Курултая уже приняли участие в обсуждениях, и за первую половину дня было внесено 120 предложений, затрагивающих широкий спектр вопросов, от социально-экономического развития до воспитания подрастающего поколения, передаёт BaigeNews.kz.

"Предложения, которые были внесены, охватывают широкий круг вопросов, которые напрямую влияют на развитие различных сфер общества. Это и вопросы образования, науки, социальных вопросов, а также поддержка традиционных семейных ценностей", — сказала Балаева.

Министр отметила важность активной полемики и разнообразия взглядов среди членов Курлтая, что, по её мнению, помогает в решении многих проблемных вопросов. В частности, была поднята тема роли семьи в воспитании подрастающего поколения, и почти все члены Курултая поддержали необходимость активной пропаганды традиционных семейных ценностей.

Особое внимание было уделено вопросам, касающимся социальных инициатив и развития гражданского общества, а также влияния экономических мер, таких как повышение ставок НДС, на развитие книгоиздания и кинематографии.

"Вопросы социально-экономического развития остаются актуальными, и я уверена, что все предложения будут тщательно проанализированы и переданы соответствующим государственным органам для реализации", — подчеркнула глава ведомства.

Она также выразила надежду на успешную работу всех участников Курултая и подчеркнула важность таких обсуждений для дальнейшего развития Казахстана.

Ранее мы писали о том, что Налоговую реформу обсудили на рабочей секции Нацкурултая.

До этого мы рассказывали о том, как прошли первые две секции Национального курултая: "Гражданское общество" и "Культура. Искусство. Духовность".

Кроме того, депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.

Напомним, Президент Казахстана примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае.

К слову, впервые о намерении собрать Национальный курултай Касым-Жомарт Токаев сообщил в рамках внеочередного Послания народу Казахстана в марте 2022 года, выступая с Посланием народу Казахстана. 15 июня Токаев подписал соответствующий указ. Уже через два дня был созван первый Национальный курултай, который собрался в сакральном для каждого казаха Улытау. Говоря правовым языком, Нацкурултай является "консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан", основная цель которого – "выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации".

Предыдущие заседания Национального курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году в Туркестане, а в 2024 году в Атырау.