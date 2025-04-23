Министр культуры и информации РК Аида Балаева на брифинге в правительстве сообщила о том, какие меры принимает ведомство в отношении анонимных Telegram-каналов, передает BaigeNews.kz.

"Анонимные телеграм-каналы сегодня превратились в рассадник лжи, манипуляций, провокаций. Они однозначно влияют на настроение людей, ну в большей степени в распространении ложной информации. И конечно, сегодня нужно констатировать, что уже невозможно на это закрывать глаза. Министерство уже ставит перед собой задачи и цели добиться их выявления и блокировки, поскольку наша четкая позиция – это вопрос усиления ответственности за сознательное распространение фейков и дестабилизирующей информации”, - сказала министр.

Она подчеркнула, что анонимность не должна быть щитом для провокаторов.

Аида Балаева также добавила, что правила должны быть одни для всех, как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве.

"Я думаю, что настало время уже сесть за стол переговоров с администрацией Telegram", - заключила глава Минкультуры и информации.

Ранее Аида Балаева прокомментировала вопрос о блокировке соцсетей в связи с появлением там провокационных публикаций.