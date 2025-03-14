Глава государства, выступая на заседании Национального курултая в Бурабае, дал ряд поручений, касающихся развития культурно-гуманитарной сферы. Президент в очередной раз акцентировал внимание на защите прав женщин и детей, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева, после принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием министерством трансформирована работа Центров поддержки семьи. Введён кейс-менеджмент сопровождения семей в тяжёлой жизненной ситуации, создана единая сеть, что позволило повысить эффективность работы в этом направлении. На сегодня в Казахстане действует 104 Центра поддержки семьи, а к 2027 году их количество планируют увеличить до 208.

Одной из ключевых тем выступления стали инвестиции в человеческий капитал. Президент отметил важность поддержки интеллектуального и творческого потенциала страны, а также его монетизации.

"Отдельное внимание он уделил вопросам сохранения документального наследия страны. Министерством активно продолжается работа по включению новых объектов культурного наследия Казахстана в списки ЮНЕСКО. Создана Рабочая группа по сохранению и продвижению документального наследия в реестр ЮНЕСКО "Память мира", в состав которой вошли учёные, архивисты, археологи, представители академических кругов и общественности", - отметила Балаева.

В рамках работы Национального Комитета программы ЮНЕСКО "Память мира" под председательством Госсоветника Ерлана Карина разрабатывается план по созданию национального реестра, а также проводится целенаправленная работа по изучению и пополнению списка документального наследия страны. Инициатива направлена на защиту не только исторических памятников, но и традиций, языка, музыки, ремёсел.

"Особое внимание уделяется подготовке новых номинаций, включая рукописи Абая "Қара сөздер", аудиовизуальные архивы произведений выдающихся казахстанских авторов и исполнителей, а также уникальные кино- и фотодокументы об истории Казахстана. Эти усилия дополнят работу по включению в реестр ЮНЕСКО таких значимых документов, как рукописи Ходжа Ахмеда Яссауи, архивы Аральского моря и материалы Международного антиядерного движения "Невада-Семей", - сообщила министр.

По её словам, ещё одним значимым аспектом стало развитие театрального искусства. Глава государства подчеркнул необходимость поддержки русских и других национальных театров, которые способствуют сохранению культурного многообразия нашего народа, региональных театров.

"Министерством особое внимание уделяется развитию этнических и русских театров. В этом году запланированы гастроли Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова и Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац в России. ​На следующий год планируются гастроли Республиканского государственного академический уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова в Турцию, Республиканского государственного академического корейского театра музыкальной комедии в Корею. Наряду с этим региональные театры активно участвуют в международных фестивалях. Кроме того, в Актобе выделен земельный участок под строительство нового здания областного театра, идёт разработка проектно-сметной документации. Аналогичные работы ведутся в Конаеве, где готовится ПСД для нового театра, а также прорабатывается вопрос строительства нового здания оперного театра в Шымкенте. Работа в этом направлении будет усилена", - заверила министр.

Президент также затронул вопросы отечественного кинопроизводства и анимации, подчеркнув необходимость их развития и повышения качества.

Министерство намерено не только сохранить ведущую роль киностудии "Казахфильм" в национальном кинопроизводстве, но и вывести её на международный уровень.

В 2024 году в прокат вышло 16 национальных фильмов, а в 2025 году при государственной поддержке планируется выпуск 14 новых кинолент и 2 современных фильмов. Важным шагом станет создание анимационного хаба, который будет оснащён современным оборудованием и станет центром развития отечественной анимации.

Кроме того, Президент отметил необходимость пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о НПО.

Министерством уже создана рабочая группа, разработан реестр проблем в этой сфере и ведётся работа над законодательными и нормативными поправками.