Министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании Правительства сообщила о работе по развитию креативной индустрии, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, креативная индустрия Казахстана представлена 12 направлениями.

В республике функционирует специальный проектный офис, принята концепция развития отрасли, проделана работа по институциональному формированию отрасли и стимулированию бизнеса в этой сфере.

"На сегодняшний день креативная индустрия Казахстана представлена 12 направлениями, включающими 43 классификатора экономической деятельности. Количество зарегистрированных субъектов креативной индустрии в Казахстане составляет более 45,5 тыс, доля валовой добавленной стоимости в ВВП страны составляет 1%. Более 50% всех субъектов находятся в Алматы и Астане, 70% субъектов составляют ИП"— сообщила Аида Балаева.

Всего в креативных секторах Казахстана занято 143,6 тыс человек. Наиболее трудоемкими отраслями являются IT, архитектура и мода, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи, а также народные промыслы.