Аида Балаева: Казахстан превращается в нацию волонтёров

В рамках своего выступления на брифинге министр культуры и информации Аида Балаева сообщила о росте популярности волонтерского движения в Казахстане, подчеркнув его важную роль в общественной активности и социальном развитии, передаёт BaigeNews.kz.

Более 500 обучающих мероприятий были проведены в 2023 году среди различных групп населения, направленных на повышение потенциала негосударственных организаций (НПО), волонтеров, а также на противодействие коррупции, охрану окружающей среды и поддержку семейных ценностей. Эти образовательные инициативы вдохновили более 16 тысяч волонтеров, которые стали активными участниками волонтерских проектов.

Министр отметила, что развитие волонтёрства получило мощный импульс в 2020 году, когда Президент объявил о проведении Года волонтёра. С тех пор Казахстан активно реализует более 50 волонтёрских проектов ежегодно и выделяет 240 малых грантов на развитие волонтёрских инициатив. В стране уже функционируют 680 волонтёрских организаций, с участием 240 тысяч активных волонтёров.

"Это потрясающая цифра, которая свидетельствует о том, что Казахстан превращается в нацию волонтёров. Волонтерство становится неотъемлемой частью нашего общества, привнося радость и силу солидарности в нашу повседневную жизнь", - подчеркнула Аида Балаева.

Министр также выразила благодарность всем волонтёрам за их самоотверженный вклад в общественные и социальные инициативы, укреплению связей в обществе и созданию благоприятной среды для развития всех граждан.