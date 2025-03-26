Министр культуры и информации Аида Балаева опровергла слухи о продаже территорий киностудии "Казахфильм" и переносе ее в Астану. По ее словам, все земли принадлежат киностудии и используются в интересах кинематографии, передает BaigeNews.kz.

О "продаже" земель: Все территории остаются в собственности "Казахфильма", и речи о продаже не идет.

О "переносе" студии: В Астану рассматривается переезд только творческого объединения "Казаханимация", но это не повлияет на работу киностудии.

О "инвесторах": Пока нет подтвержденных предложений о финансировании, но государство готово сотрудничать с реальными инвесторами.

"Данная информация широко распространяется в публичном пространстве, но подобные заявления делают люди, которые не могут подтвердить свои слова ни документами, ни какими-то иными гарантиями. Государство в лице Министерства культуры и информации готово сотрудничать с реальными инвесторами. Но нет никакой конкретики, ни одного гарантийного письма. Все на уровне разговоров", - пишет Балаева в соцсетях.

Балаева подчеркнула, что в киноиндустрии Казахстана происходят позитивные изменения:

Новый закон гарантирует, что не менее 30% государственного финансирования кино будет направляться в "Казахфильм".

Улучшены правила отбора кинопроектов для господдержки.

Киностудия развивает международное сотрудничество и запускает совместные проекты.

После 15-летнего перерыва начались ремонтные работы.

Министр отметила, что "Казахфильм" – это не только творчество, но и бизнес-структура, которой должен управлять профессиональный менеджер, обеспечивающий ее рентабельность.

Министерство продолжит поддерживать развитие киностудии, чтобы сохранить ее статус ключевого центра кинематографии страны.