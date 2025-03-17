Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

Во время заседания министр культуры и информации Аида Балаева доложила о начатой работе по усилению законодательства в области кино, планах по развитию казахской анимации для детей.

По словам министра, в целях исполнения поручений Президента о пересмотре критериев государственного социального заказа и совершенствованию законодательства о неправительственных организациях создана экспертная комиссия из представителей НПО. Также отмечено, что разработан проект Комплексного плана по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО.

Кроме того, как сообщается, в сфере образования в рамках единой программы "Дети Казахстана" будет разработан специальный закон, направленный на обеспечение безопасности и защиты подрастающего поколения от насилия, доступ к качественному образованию и медобслуживанию, предоставление равных возможностей детям с особыми потребностями.

В Казахстане функционируют 11 аутизм-центров, отмечена необходимость открыть соответствующие учреждения в каждом регионе. Кроме того, среди предстоящих планов – создание условий для получения востребованных профессий. Особое внимание будет уделено формированию качественной инфраструктуры. К примеру, запланировано строительство международного колледжа на 1,2 тысяч мест.