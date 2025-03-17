Аида Балаева доложила премьеру о работе по усилению законодательства в сфере кино
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.
Во время заседания министр культуры и информации Аида Балаева доложила о начатой работе по усилению законодательства в области кино, планах по развитию казахской анимации для детей.
По словам министра, в целях исполнения поручений Президента о пересмотре критериев государственного социального заказа и совершенствованию законодательства о неправительственных организациях создана экспертная комиссия из представителей НПО. Также отмечено, что разработан проект Комплексного плана по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО.
Кроме того, как сообщается, в сфере образования в рамках единой программы "Дети Казахстана" будет разработан специальный закон, направленный на обеспечение безопасности и защиты подрастающего поколения от насилия, доступ к качественному образованию и медобслуживанию, предоставление равных возможностей детям с особыми потребностями.
В Казахстане функционируют 11 аутизм-центров, отмечена необходимость открыть соответствующие учреждения в каждом регионе. Кроме того, среди предстоящих планов – создание условий для получения востребованных профессий. Особое внимание будет уделено формированию качественной инфраструктуры. К примеру, запланировано строительство международного колледжа на 1,2 тысяч мест.
Самое читаемое
- День семьи: новый рекорд по обряду "тұсау кесу" установили в Казахстане
- Алуа Балкибекова выиграла чемпионат мира по боксу в Сербии
- Дожди, туман и гололёд: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
- Виктория Графеева принесла Казахстану ещё одну медаль чемпионата мира по боксу в Сербии
- Молдир Жанбырбай завоевала серебро на турнире Премьер-лиги по карате в Ханчжоу