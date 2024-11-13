Аида Балаева: 80% аудитории потребляют контент на казахском языке
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В Казахстане сейчас 80% аудитории потребляют контент на казахском языке. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает BaigeNews.kz.
"Этот вопрос, в первую очередь, регулирует рынок. Мы, конечно, заинтересованы, потому что сейчас казахский язык востребован. 80 процентов аудитории потребляют контент на казахском языке. Я сегодня могу заявить, что кино, искусство — это казахский язык, государственный. Рынок на это ориентируется, и мы работаем в этом направлении. Вся наша продукция выпускается на казахском языке", — сказала она.
Ранее Аида Балаева рассказала о том, какие меры принимает ведомство по развитию креативной индустрии в Казахстане.
Министр культуры и информации также сообщила о планах по развитию "Казахфильма".
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