Министр культуры и информации Аида Балаева на расширенной коллегии ведомства отметила, что 2025 год будет богат на значимые юбилейные даты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В этом году отметят 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы, 30-летие Конституции, а также юбилеи выдающихся личностей – Абая, Шокана Уалиханова, Евгения Брусиловского и других.

"В этом году мы отмечаем 180-летие великого Абая, 190-летие Шокана Уалиханова, 190-летие Курманбека Жандарбекова, 120-летие Евгения Брусиловского, 115-летие Бауыржана Момышулы, 100-летие Нургисы Тлендиева, 100-летие Шамши Калдаякова. Комплексный план по этим мероприятиям утверждён. Однако вся эта работа не должна проходить формально. Суть и содержание каждого мероприятия должны быть значимыми", - подчеркнула министр.

В рамках празднования 80-летия Великой Победы запланировано около 2000 мероприятий по всей стране. Будет запущена онлайн-платформа и архив "Поклон героям", а также выпущены шесть международных изданий, фотоальбомы, художественные и документальные фильмы, сериалы и 80 видеороликов.