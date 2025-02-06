2025 год станет знаковым с идеологической точки зрения - Аида Балаева
В рамках празднования 80-летия Великой Победы запланировано около 2000 мероприятий по всей стране.
Сегодня, 16:34
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