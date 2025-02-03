Казахстан продолжает активное внедрение цифровых технологий, что особенно заметно в сфере государственных услуг. Однако, как отметил президент на расширенном заседании правительства, достигнутые успехи – это лишь отправная точка. Глава государства поручил форсировать развитие искусственного интеллекта в стране. Корреспондент BaigeNews.kz выяснила, в каких сферах сегодня активно используется искусственный интеллект.

Сегодня цифровизацией в Казахстане никого не удивишь. У каждого гражданина в кармане - в мобильном телефоне есть доступ к получению услуг за считанные минуты, и более того уже внедрены услуги в проактивном формате. По данным министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, в 2024 году было оказано свыше 44 млн госуслуг в цифровом формате.

Цифровые документы: шаг в будущее

Одно из значимых достижений в области цифровизации в Казахстане - внедрение цифровых документов. Сегодня такие документы приравнены к физическим и позволяют гражданам путешествовать по стране без необходимости носить с собой бумажные аналоги. По данным Минцифры, за год было оказано более 200 миллионов таких услуг, что свидетельствует о растущей популярности и доверии граждан к цифровым технологиям.

Другим важным шагом в цифровизации стало внедрение "e-Notary". Теперь граждане могут получать услуги нотариуса не выходя из дома, и независимо от того, где они находятся (в стране или за ее пределами). Это значительно упрощает процесс и делает его более доступным. За год было оказано более 170 тыс таких услуг.

Цифровой документ "Социальный кошелек", внедренный в 2024 года, стал очередным проактивным инструментом в обиходе казахстанцев. Он помогает гражданам получить несколько госуслуг в автоматическом режиме: адресную господдержку по бесплатному питанию школьников и обеспечению лекарств для нуждающихся граждан. Более 703 тысяч детей уже получили бесплатное горячее питание, а 100% государственных аптек охвачены системой цифрового обеспечения рецептов, что позволило выдать более 1,5 миллиона рецептов.

Искусственный интеллект для удобства граждан

Тем не менее, несмотря на значительные достижения в цифровизации, некоторые граждане продолжают предпочитать традиционные способы получения госуслуг. Им легче пойти в ЦОН, чем получить госуслугу в приложении.

Для решения этой проблемы правительство внедряет искусственный интеллект в Центрах обслуживания населения. Так, виртуальные помощники, основанные на ИИ, помогают гражданам с получением необходимых услуг в режиме реального времени.

Цифровизация для бизнеса

Цифровизация активно внедряется в бизнес-среду. Открытие ИП и ТОО стало проще благодаря автоматизации процессов, также значительно уменьшена отчетность для бизнеса. Одним из ключевых достижений является система управления рисками, которая позволяет снизить количество проверок в два раза. Только в 2024 году было проведено на 60 тысяч проверок меньше.

Также стоит отметить внедрение платформы для анализа данных, которая помогает анализировать состояние отечественных товаропроизводителей, выявлять проблемные области и предоставлять рекомендации для улучшения ситуации. Благодаря искусственному интеллекту, обработка и анализ таких массивов данных происходит гораздо быстрее и эффективнее.

Использование ИИ в госуправлении

В стране реализуется национальная платформа ИИ, есть проект базы данных в виде "Smart Data Ukimet".

Ключевым аспектом госуправления является использование спутниковых технологий с элементами ИИ. Они позволяют выявлять незаконные свалки, незаконную добычу полезных ископаемых, вырубку лесов, самозахват земель. В 2024 году было зафиксировано более 5 тысяч случаев незаконных свалок, информация о которых передавалась в Министерство экологии для дальнейших действий.

В республике разработана цифровая карта семьи. Более 6 миллионов семей оцифровано по более чем 150 показателям.

Система "E-Otinish" собирает запросы граждан, каждый день генерирует большие данные.

У акиматов есть служба 109, куда тоже поступают большое количество жалоб граждан.

"Все это объединяется в большую базу данных, в единое озеро данных "Smart Data Ukimet", и мы также внедряем искусственный интеллект по этому направлению", - отметили в МЦРИАП.

Инновационная экосистема Казахстана

Для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта в Казахстане создается инновационная экосистема.

Astana Hub стал эффективной площадкой для взращивания успешных стартап-проектов. Сегодня здесь зарегистрировано 1600 IT-компаний. 150 из них работают в области ИИ.

Один из примеров – система Alaqan, позволяющая идентифицировать пользователей по ладони. Проект уже внедрен в 300 школах, недавно установлен в здании Правительства. В первом полугодии планируется выход на экспорт в 6 стран: Саудовскую Аравию, Сингапур, Кувейт и другие.

Еще один стартап – Higgsfield AI по созданию и редактированию видео из текста на базе искусственного интеллекта.

Проект Codiplay по обучению детей программированию уже используется в школах 13 стран мира. Это Южная Корея, Турция, Великобритания, Катар и другие.

Эти и другие успешные казахстанские проекты – Grand Mobile, CITIX, CEREBRA, OGames, Parqour, ApartX – показывают, что здесь у нас есть большой потенциал.

Цифровые технологии в обучении

Обучение людей - это важный аспект по развитию искусственного интеллекта в стране. Правительство планирует обучить млн человек в течение следующих пяти лет. Это - 500 000 школьников, 300 000 студентов, 90 000 госслужащих, представителей корпоративного сектора и других сфер.

В МЦРИАП отметили, что по всем этим направлениям опробированы пилотные проекты, подготовлены соответствующие программы для обучения этих разных категорий граждан. Есть как онлайн, так и офлайн форматы обучения.

На территории ЭКСПО по поручению Главы государства в следующем году будет запущен Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Этот центр станет концентрацией талантов и центром экспертизы по искусственному интеллекту. Он будет иметь программы в поддержку стартапов в сфере искусственного интеллекта, различные НИОКР центры и AI лаборатории крупных технологичных компаний.

В декабре 2024 года министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек представил Главе государства программу по искусственному интеллекту AI-Sana. Эта инициатива направлена на создание благоприятных условий для подготовки квалифицированных кадров и развития технологий искусственного интеллекта, обеспечивая новый импульс для научно-технологического развития страны.

Программа разработана при участии международных экспертов. Ведущую роль в ее формировании сыграл Пол Ким, главный технологический директор и ассоциированный декан Стэнфордской высшей школы образования. При разработке также используется опыт экспертов из Stanford University, Imperial College London, King’s College London, Royal Academy of Engineering, а также инновационных платформ SETsquared и UKSPA.

Эти партнеры обеспечивают доступ к передовым знаниям и лучшим практикам, что позволяет программе сочетать глобальный опыт и местные потребности.

Программа способствует развитию человеческого капитала, внедрению высокотехнологичных решений и поддержке технологического предпринимательства, создавая платформенную экосистему для формирования наукоемкой экономики будущего.

AI-Sana будет реализовываться Министерством науки и высшего образования и направлена на создание благоприятной среды для развития ИИ в стране.

Как отметили в ведомстве, программа включает обучение, исследовательские проекты, стартап-акселерацию и международное сотрудничество. Основной акцент сделан на подготовку кадров, внедрение новых технологий и укрепление позиций Казахстана на глобальном технологическом рынке.

Министерство активно создает условия для подготовки кадров и развития технологий искусственного интеллекта. Ключевой инициативой стала инновационная программа "AI-Sana" – трамплин технологий, пилотный проект, направленный на развитие навыков работы с ИИ и предпринимательства. Программа охватит 100 тысяч студентов и 600 преподавателей, уделяя особое внимание созданию DeepTech-стартапов, способных стимулировать технологическое и экономическое развитие Казахстана.

"AI-Sana" призвана трансформировать мышление студентов и преподавателей, способствуя переходу вузов от образовательного к научно-исследовательскому подходу.

Эта программа станет важной основой для формирования идеологии стартап-нации в Казахстане.

Программа "AI-Sana" будет реализоваться в нескольких этапах, каждый из которых направлен на последовательное развитие участников — от базового ознакомления с искусственным интеллектом до профессиональной акселерации стартапов и их поддержки на рынке:

Онлайн-программа "Введение в ИИ"

Этот этап представляет собой начальный образовательный блок, доступный для всех желающих. Он включает вводные лекции, посвященные основным трендам в области искусственного интеллекта, базовым знаниям и применению технологий ИИ в разных отраслях.

Образовательный блок лекций и семинаров на базе вузов

На данном этапе участники проходят более углубленное обучение. Программы сфокусированы на приобретении практических навыков в разработке проектов и решении реальных задач, основанных на применении ИИ.

Пре-акселерация

Этап, ориентированный на отбор перспективных идей и их доработку. Участники формируют минимально жизнеспособные продукты (MVP) и учатся структурировать бизнес-модели. Этот этап помогает подготовить проекты к следующему этапу акселерации.

Акселерация

В рамках этого этапа проекты проходят интенсивную доработку и масштабирование. Участникам предоставляется доступ к наставникам, отраслевым экспертам, а также к специализированной инфраструктуре для реализации проектов.

Пост-акселерация

Завершающий этап включает поддержку стартапов для выхода на рынок, привлечение инвестиций и укрепление их позиций на международных платформах. Здесь также предоставляется помощь в масштабировании бизнес-идей.

Цель этой модульной программы — обеспечить всестороннюю подготовку специалистов и стартапов, создавая благоприятные условия для внедрения инновационных решений в экономику Казахстана.

На расширенном заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в рамках программы "AI-Sana" в текущем году 100 тысяч студентов будут обучены прикладным навыкам внедрения ИИ в отрасли экономики.

Помимо этого, на базе 20 вузов начата подготовка специалистов по искусственному интеллекту, внедрена отдельная квота по программе "Болашак".

Проще говоря, цифровизация, основанная на использовании искусственного интеллекта, сегодня становится не только инструментом для упрощения повседневной жизни граждан, но и важной частью стратегического развития экономики Казахстана.