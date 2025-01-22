Агуша, сок Rich: депутат назвал ряд продуктов в статусе non grata
Мажилисмен предлагает ввести ряд мер.
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"Ознакомившись с реестрами несоответствующей продукции, публикуемыми комитетом СЭС МЗ РК ежемесячно, мы можем обнаружить там товары, которые все еще, несмотря ни на что, активно реализуется в магазинах: сок томатный с солью "Rich", напиток безалкогольный "Мохито", мука пшеничная высший сорт "Султан", "Агуша" пюре из цветной капусты для детского питания с 4-х лет и так далее", - сообщил он.
Депутат недоумевает, в чем смысл проверок и ведения реестра несоответствующей продукции, если в конечном счете эти продукты продолжают реализовываться на рынке.
"Помимо всего прочего, сегодня рынок заполняется новыми, никем не проверенными товарами. Так, к примеру, виноград иностранного производства, сначала распространился на рынке и обрел своего покупателя и только потом уполномоченный орган его проверили на факт безопасности его потребления", - возмутился он.
Магеррамов считает, что те, кто должны отвечать за безопасность потребляемых нами продуктов, по сути рискуют здоровьем населения своей нерасторопностью в вопросах проверки качества продуктов питания и пассивным информативным воздействием на казахстанцев.
В связи с этим мажилисмен предлагает ввести ряд мер.
"Необходимо усилить меры государственного контроля качества продуктов питания, потребляемых нашими гражданами, ежемесячно проводить массовую информативную работу в целях осведомления населения актуальной информацией о товарах несоответствующих требованиям СЭС, а также проверить все школьные, дошкольные учреждения, больницы и поликлиники на предмет наличия у них товаров, состоящих в реестре несоответствующей продукции", - заключил он.