Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов в своем запросе к премьер-министру Казахстана предупредил о серьезных угрозах, связанных с вопросом пищевой безопасности в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz По его мнению, бесконтрольно растущий рынок производства продуктов питания, динамичный рост количества товаров импортного производства крайне сомнительного состава на полках магазинов, реализация продуктов иностранного производства с сомнительным составом под видом отечественных, представляет собой огромную опасность для здоровья и жизни казахстанцев.

"Ознакомившись с реестрами несоответствующей продукции, публикуемыми комитетом СЭС МЗ РК ежемесячно, мы можем обнаружить там товары, которые все еще, несмотря ни на что, активно реализуется в магазинах: сок томатный с солью "Rich", напиток безалкогольный "Мохито", мука пшеничная высший сорт "Султан", "Агуша" пюре из цветной капусты для детского питания с 4-х лет и так далее", - сообщил он.

Депутат недоумевает, в чем смысл проверок и ведения реестра несоответствующей продукции, если в конечном счете эти продукты продолжают реализовываться на рынке.

"Помимо всего прочего, сегодня рынок заполняется новыми, никем не проверенными товарами. Так, к примеру, виноград иностранного производства, сначала распространился на рынке и обрел своего покупателя и только потом уполномоченный орган его проверили на факт безопасности его потребления", - возмутился он.

Магеррамов считает, что те, кто должны отвечать за безопасность потребляемых нами продуктов, по сути рискуют здоровьем населения своей нерасторопностью в вопросах проверки качества продуктов питания и пассивным информативным воздействием на казахстанцев.

В связи с этим мажилисмен предлагает ввести ряд мер.