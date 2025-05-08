Прокуратурой Байзакского района выявлено нарушение прав инвестора. Согласно постановлению акима Жамбылской области АО "Алель-Агро" признано инвестиционным проектом по разведению птиц мясного направления и включено в Карту поддержки предпринимательства региона, передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре 2023 года местным исполнительным органом инвестору предоставлено право на временное возмездное долгосрочное землепользование сроком на 24 года на земельном участке площадью 87 га в сельском округе Байтерек для организации крестьянского хозяйства. Однако, учитывая опасения местных жителей относительно вредных отходов и загрязнения воздуха, инвестор обратился в акимат района с просьбой заменить земельный участок из специального земельного фонда.

14 ноября 2024 года земельная комиссия вынесла положительное заключение по данному вопросу.

Тем не менее, обращение представителя компании от 22 октября 2024 года осталось без решения, и соответствующее постановление не было принято.

В результате прокурорского надзора 26.03.2025 года инвестору предоставлен земельный участок площадью 87 га из земельного фонда "Кокбастау" Байзакского района, и в настоящее время началось освоение земли.

Виновное лицо должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Запуск данного проекта ожидает привлечь инвестиции и создать около 100 новых рабочих мест.