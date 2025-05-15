Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении руководителя кредитного товарищества в Западно-Казахстанской области, подозреваемого в хищении бюджетных средств на сумму 150,7 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Департамента АФМ, подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты на сумму 126,7 млн тенге по программе "Агробизнес" на подконтрольное крестьянское хозяйство. Полученные средства были обналичены без фактической покупки крупного рогатого скота.

Дополнительно, путем внесения ложных сведений в информационную систему учета животных (ИСЖ), он получил субсидии на 24 млн тенге в рамках нацпроекта по развитию АПК. Для этого были использованы поддельные документы о покупке племенных коров у других хозяйств.

Следствием установлено, что на незаконно полученные средства подозреваемый приобрел земельные участки, на которых впоследствии построил торговый дом и сауну. Для сокрытия собственности имущество было оформлено на родственника.

С санкции суда на активы на сумму 198 млн тенге — два участка, торговый дом, сауну и автомобиль Exeed LX — наложен арест. Сам подозреваемый заключен под стражу.