Вечером в Астане военнослужащие воинской части 5573 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан предотвратили возможную трагедию, обезвредив агрессивного мужчину, угрожавшего подросткам острым предметом, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл около 21:00 возле одного из отелей на набережной реки Есиль. Во время патрулирования рядовые Абзал Ергали, Алихан Аман и Тахир Жайык заметили напуганных подростков, которые сообщили о мужчине в неадекватном состоянии. По словам подростков, он размахивал предметом, похожим на нож, и выкрикивал угрозы.

Гвардейцы немедленно передали информацию дежурному старшему сержанту Бекжану Даулетбай и оперативно прибыли на место. Они отвлекли внимание злоумышленника, обезоружили его и передали сотрудникам полиции.

"Мы действовали по инструкции. Главное было обезопасить подростков", — рассказал рядовой Ергали.

Сейчас по факту проводится расследование.

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