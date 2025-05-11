Инцидент с угрозами ножом на автозаправке в районе Борового получил развитие после того, как казахстанец Мурат Муссин опубликовал в социальных сетях подробности конфликта, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, всё произошло на заправке "Sinooil" при выезде из Борового. После того как он заправил автомобиль, к нему с агрессией и нецензурной лексикой обратился водитель Toyota Camry. Завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина якобы достал кухонный нож и начал угрожать.

"Я мог ответить. Мог вмазать. Но рядом моя семья. Я не стал геройствовать. Сказал всё, что думаю — и уехал. Позже он снова подъехал. А номер машины, судя по всему, — служебный. Если она принадлежит какой-то организации, хочу поговорить с её руководством", — написал Муссин.

Позже, как стало известно, автомобиль, участвовавший в инциденте, оказался приписан к Республиканскому общественному объединению "Союз судей РК".

Департамент полиции Акмолинской области сообщил, что официального обращения от пострадавшего в органы не поступало. Тем не менее, после появления информации в Сети личности участников были установлены, а житель Астаны, управлявший автомобилем, доставлен в полицию.

"По факту угрозы с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело. Ведутся необходимые следственные мероприятия", — говорится в сообщении ДП.

Муссин подчеркнул, что не собирается оставлять ситуацию без правовой оценки и намерен довести дело до конца "по букве закона".

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