Агрессивный проводник поезда напал на работника КТЖ
Трудовой договор с проводником был расторгнут.
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Ревизоры АО "НК "Қазақстан темір жолы" выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 килограммов в пассажирском поезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.
Главные менеджеры по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент провели проверку пассажирского поезда №77 сообщением "Мангыстау-Алматы". В присутствии начальника пассажирского поезда в ходе проверки они выявили в вагоне №8/15892 неоформленный багаж общим весом 108 килограммов. Его планировали провезти от станции Турксиб до станции Шымкент.
"В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости. Трудовой договор с проводником был расторгнут", — сообщили в компании.
Также ревизоры установили, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
"КТЖ обращается к пассажирам и убедительно просит оформлять грузобагаж в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом", — обратились в компании.
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