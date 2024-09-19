Агрессивные девушки разбили фонари в Кызылорде
Сегодня, 21:33
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Сегодня, 21:33Сегодня, 21:33
147Фото: pxhere.com
Двое подростков разбили уличные фонари в Кызылорде. Девушек задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря камерам видеонаблюдения инспекторы ЦОУ заметили агрессивных подростков и направили к ним ближайшие наряды полиции.
"Девочки в возрасте 12 и 16 лет задержаны. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование", - сообщили в полиции.
Родители также будут отвечать за действия своих несовершеннолетних детей.
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