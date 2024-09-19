  • 19 Сентября, 22:41
  • BAIGENEWS

Агрессивные девушки разбили фонари в Кызылорде

Сегодня, 21:33
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:33
Сегодня, 21:33
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Фото: pxhere.com

Двое подростков разбили уличные фонари в Кызылорде. Девушек задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря камерам видеонаблюдения инспекторы ЦОУ заметили агрессивных подростков и направили к ним ближайшие наряды полиции.

"Девочки в возрасте 12 и 16 лет задержаны. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование", - сообщили в полиции.

Родители также будут отвечать за действия своих несовершеннолетних детей.

 

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