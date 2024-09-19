Агрессивные девушки разбили фонари в Кызылорде

Двое подростков разбили уличные фонари в Кызылорде. Девушек задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря камерам видеонаблюдения инспекторы ЦОУ заметили агрессивных подростков и направили к ним ближайшие наряды полиции.

"Девочки в возрасте 12 и 16 лет задержаны. Они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование", - сообщили в полиции.